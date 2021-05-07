مصدر يوضح الخليج 365.. هل يلحق معلول وفتحي بمواجهتي صنداونز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

كشف مصدر بالأهلي أن علي معلول الظهير الأيسر للفريق خارج مواجهة الزمالك المقرر لها الإثنين المقبل ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وقال المصدر في تصريحات خاصة أن فرص لحاق معلول بمواجهة صنداونز في ذهاب دور الــ8 لدوري الأبطال الأفريقي المقرر لها 15 مايو الجاري صعبة للغاية .

وأضاف أن اللاعب يخوض المرحلة الأخيرة في برنامجه العلاجي وسوف يخضع لأشعة عقب مواجهة الزمالك لتحديد موقفه من الانتظام بالتدريبات الجماعية، وأوضح أنه حتي إذا أثبتت الأشعة سلامته فمن غير المنطقي الدفع به في مواجهة صنداونز الأولي بعد فترة غياب طويلة.

وشدد أن علي معلول يتم تجهيزه لمواجهة الإياب التي تجري في جنوب أفريقيا 22 مايو ونهضة بركان المغربي في السوبر الأفريقي المقرر لها 28 من الشهر ذاته بالدوحة.

وقال أن حمدي فتحي سوف يخضع لأشعة جديدة خلال ساعات لتحديد موقفه من مواجهة ذهاب دور الــ8 أمام صنداونز خاصة أن اللاعب لائق فنياً وبدنياً بسبب مشاركته في التدريبات بجبيرة.