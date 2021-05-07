"يويفا" يعيد دمج 9 أندية منسحبة من "السوبر ليج".. ويصدر قرارت تأديبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

علن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أن 9 أندية من أصل 12 ناديًا تخلت بشكل رسمي عن فكرة خوض السوبر ليج وهي أرسنال، إنتر، تشيلسي، أتلتيكومدريد، ميلان، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، توتنهام.

وشدد يوفا من خلال بيان رسمي صدر اليوم الجمعة أن 9 أندية من إجمالي 12 ممن اعتزموا المشاركة فيما يُطلق عليه "السوبرليج" بحسب وصف بيان الاتحاد الأوروبي - قد تخلت عن هذه الفكرة رسميا.

وأضاف بيان الاتحاد الأوروبي أن الأندية العائدة لمظلة الاتحاد سيتم خصم 5% من عائدات مشاركتها في المسابقات الأوروبية لمدة موسم واحد فقط، في الوقت الذي ستواجه في الأندية الثلاثة الأخرى (ريال مدريد، برشلونة، يوفنتوس) إجراءات تأديبية.

وأكد يويفا في البيان أنه سيتم التبرع بمبلغ إجمالي 15 مليون يورو لصالح الأطفال والشباب في المجتمعات المحلية في جميع أنحاء أوروبا.

وسيعاقب الاتحاد الأوروبي هذه الأندية بغرامة 100 مليون إذا ما سعوا للمشاركة في هذه المنافسات غير المصرح بها، كما سيكون هناك غرامة 50 مليون يورو إذا خالفوا أي التزام.

واختتم الاتحاد الأوروبي البيان بالتأكيد على أن الأندية التي تخلت عن ما يسمى بالسوبر ليج ستم إحالة الأمر إلى الهيئات التأديبية.