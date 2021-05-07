فيديو | شاهد اهداف مباراة الشارقة وعجمان في الدوري الاماراتي «بريق كورونادو يلمع»

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف مباراة الشارقة وعجمان في الدوري الاماراتي “دوري الخليج العربي الاماراتي”، ضمن مباريات اليوم 7-5-2021، لحساب الجولة 25، والتي شهدت تألق البديل إيجور كورونادو بتسجيله ثنائية رائعة.

حقق فريق الشارقة فوزًا هامًا على مضيفه عجمان بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد راشد بن سعيد، ليحفاظ الملك على المركز الثالث في ترتيب الدوري الاماراتي.

وسجل أهداف الشارقة كل من، عبدالرحمن عبدالله “هدف ذاتي” في الدقيقة (60)، وايجور كورونادو هدفين في الدقيقتين (72 و75).

وبهذا الفوز رفع الشارقة رصيده إلى 48 نقطة، في المركز الثالث وبفارق 3 نقاط عن الرابع “النصر” الذي لعب مباراة أقل، في المقابل تجمد رصيد عجمان عند 15 نقطة، وتبقت له مواجهة مصيرية في منطقة الهبوط، أمام منافسه الفجيرة في الجولة 26 والأخيرة.

ونقل بث مباشر مباراة الشارقة والفجيرة على قناة أبو ظبي الرياضية بصوت المعلق “عامر عبد الله”، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت الامارات.

ودخل الشارقة المباراة بالتشكيلة التالية: عادل الحوسني – الحسن صالح – شاهين عبدالرحمن – محمد عبدالباسط – خالد باوزير – علي الظنحاني – عبدالله غانم – سالم صالح – لوان بيريرا – اوتابيك شوكوروف – انتونيو فالمور.

وحسم التعادل السلبي الشوط الأول، قبل أن يبدأ الشارقة في زيارة شباك عجمان، بعدما افتتحوا التسجيل بهدف عكسي لعبدالرحمن محمد في الدقيقة (60).

وضاعف النقص العددي صعوبات عجمان، الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد مدافعه وليد عبدالله بالبطاقة الحمراء في الدقيقة (67).

ومنح البديل “إيجور كورنادو” الشارقة التفوق، بعد دخوله في الدقيقة (61)، حيث نجح في تسجيل ثنائية في الدقيقتين (72) من ركلة حرة، و(75) من تسديدة مباغتة على يسار مرمى الحارس علي الحوسني، لتنتهي المباراة بفوز الملك على عجمان بنتيجة (3-0).

وأصبح الشارقة دون خسارة في المواجهات المباشرة أمام عجمان، للمباراة العاشرة على التوالي، بتحقيقه 8 انتصارات، مقابل التعادل في مباراتين.

فيديو اهداف الشارقة وعجمان

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