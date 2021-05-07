فيديو | شاهد اهداف مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي «القمة تشتعل مبكرًا»

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، ضمن أهم مباريات الجمعة 7-5-2021، لحساب الجولة 26.

اشعل المهاجم الفرنسي قمة الدوري السعودي بين الهلال والشباب مبكرًا، بإفتتاحه التسجيل لصالح الزعيم عند الدقيقة الثالثة برأسية قوية، بصناعة سيباستيان جيوفينكو من ضربة ركنية.

ولم يتأخر رد صاحب الأرض “الشباب“، حيث أدرك المهاجم البرتغالي فابيو مارتينيز هدف التعادل في الدقيقة الخامسة، بعدما هيأ له جوانكا كرة داخل منطقة الجزاء، سددها مباشرة في المرمى.

وتحصل سيباستيان جيوفينكو على ضربة جزاء بعد العودة للفار في الدقيقة (24)، بعدما راوغ مدافع الشباب بمهارة لترتطم الكرة في يده داخل المنطقة، وتولى جوميز تنفيذها بنجاح مسجلًا هدف التقدم الثاني لصالح الهلال.

وتعرض نادي الشباب لصدمة قوية في الدقيقة (45)، بطرد قائده “إيفر بانيجا”، بعدما تحصل على البطاقة الصفراء الثانية إثر إعتراضه بشكل غير لائق على حكم المباراة.

واستغل لوسيانو فيتو انهيار الشباب ليحرز الهدف الثالث لفريق الهلال في الدقيقة (2+45)، بعد خطأ فادح من المدافع إيجور الذي سقط اثناء ترويضه تمريرة زميله، لينفرد المهاجم الأرجنتيني بالمرمى ويضع الكرة في الشباك من فوق الحارس بمهارة جميلة.

وفي الشوط الثاني، ضاعف البديل ياسر الشهراني الغلة لفريق الهلال بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة (66)، بعدما قابل عرضية كاريلو بتسديدة جميلة من لمسة واحدة سكنت شباك البواردي.

واستغل محمد كنو خطأ آخر فادح من دفاع الشباب، ليراوغ الفريد ندياي ويسدد كرة بيمناه على يمين الحارس، مسجلًا الهدف الخامس لفريق الهلال في الدقيقة (84).

وتنقل مباراة الهلال والشباب اليوم، على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق الرياضي السعودي “فهد العتيبي”، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 18:40 بتوقيت جرينتش، 20:40 بتوقيت مصر، 21:40 بتوقيت السعودية.

فيديو اهداف الهلال والشباب

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