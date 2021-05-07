بث مباشر | مشاهدة مباراة العين والجزيرة في الدوري الاماراتي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة العين والجزيرة في الدوري الاماراتي، ضمن أهم مباريات اليوم الجمعة 7-5-2021.

تسلط الأضواء على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، حيث مباراة القمة المرتقبة بين الجزيرة والعين، ضمن الجولة 25، من الدوري الاماراتي “دوري الخليج العربي الاماراتي.

وسيسعى الجزيرة إلى تحقيق الفوز على العين، لحسم السباق ومعانقة درع الدوري الاماراتي، حال تعثر ملاحقه المباشر بني ياس بالتعادل أو الخسارة، في مباراته أمام الظفرة.

ويحتل الجزيرة صدارة ترتيب الدوري الاماراتي برصيد 51 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثاني “بني ياس”، و6 نقاط عن الثالث “الشارقة”.

ويتفوق الجزيرة بشكلٍ واضح على العين في آخر 7 مواجهات جمعتهما، في الدوري الاماراتي، حيث فاز فخر أبو ظبي في 4 مباريات، وخسر مرة واحدة، وسيطر التعادل على مباراتين.

ويعتبر الجزيرة أكثر فرق الدوري الاماراتي فوزًا على العين بـ10 مرات، وأيضًا هزًا لشباكه بـ43 هدفًا، كما أن فخر أبوظبي أحرز هدفين أو أكثر، في آخر 7 مواجهات أمام الزعيم في المسابقة المحلية.

في المقابل، يدخل نادي العين المباراة دون ضغوطات بعدما ابتعد بشكل كبير عن حجز مقعد آسيوي، وسيسعى للعودة إلى سكة الانتصارات، من اجل تحسين مركزه في جدول الترتيب، حيث يتواجد في المركز السادس برصيد 48 نقطة.

ونجح فريق العين في هز الشباك في جميع المباريات خارج أرضه، بدوري الخليج العربي هذا الموسم، ما يعني أنه ضيف ثقيل، ولن يكون لقمة سائغة أمام الجزيرة.

وتنقل مباراة العين والجزيرة على قناة أبو ظبي الرياضية بصوت المعلق “علي سعيد الكعبي”، كما تذاع على قناة دبي الرياضية 1، بصوت المعلق “عبد الله السعدي”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت الامارات.