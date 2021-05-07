الدوري السعودي | تشكيلة الاهلي ضد التعاون «غياب العويس والسومة»

تحديد موعد اختيار رئيس الاهلي السعودي، والنفيعي الأقرب

يغيب الثنائي محمد العويس وعمر السومة عن تشكيلة الاهلي في مباراة التعاون، المقرر لها مساء اليوم الجمعة 7 مايو، ضمن الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويحرس مرمى الاهلي السعودي في هذه المباراة “محمد الربيعي”، بينما يقود خط الهجوم “سلمان المؤشر” الذي يلعب معظم الوقت كجناح أيسر أو كمهاجم متأخر.

وسيتواجد في وسط ملعب أهلي جدة أربعة لاعبين بنزعة هجومية هم “فتوحي وحسين المقهوي وألكسندر ميتريتا” بالاضافة إلى الجناح السريع عبد الرحمن غريب.

ويسعى الاهلي السعودي للبناء على النتائج الطيبة التي حققها في دور مجموعات دوري ابطال اسيا الشهر الماضي، بتحقيق الفوز على مضيفه “التعاون” هذا المساء، وتحسين وضعيته في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتراجع الاهلي إلي المركز التاسع برصيد 35 نقطة بسبب تعرضه لـ 6 هزائم متتالية، مع ذلك لا يزال على مقربة من التأهل إلى المرحلة التأهيلية لدوري ابطال اسيا الموسم المقبل فلا تفصله سوى 6 نقاط عن التعاون صاحب المركز الرابع.

تشكيلة الاهلي السعودي

محمد الربيعي

عبد الله تارمين – معتز هوساوي – آل فتيل – عبد الباسط هندي

نوح الموسى

حسين المقهوي – فتوحي – ألكسندر ميتريتا – عبد الرحمن غريب

سلمان المؤشر

تشكيلة التعاون

كاسيو دوس أنغوس

حسن كادش – إياغو سانتوس – محمد زايد – أحمد عسيري

ساندرو مانويل – سيدريك أميسي

سميحان النابت – عبد الله الجوعي – إليخاندرو كاكو

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