عاجل | تشكيلة الهلال الاساسية امام الشباب في الدوري السعودي «جيوفينكو يعوض الدوسري»

كشف المدرب المؤقت لفريق الهلال “عبداللطيف الحسيني” تشكيلة الفريق الاساسية امام الشباب، ضمن الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين.

وكما كان متوقع، شهدت تشكيلة الهلال الاساسية تواجد الدولي الإيطالي “سيباستيان جيوفنيكو”، ليعوض سالم الدوسري الذي يغيب عن لقاء القمة اليوم، بسبب الإصابة.

وسيلعب محمد جحفلي في مركز قلب الدفاع بدلًا من المصاب، الكوري الجنوبي “جانج هيون سو”، وسيرافقه علي البليهي.

وفضل عبداللطيف الحسيني عدم المجازفة بإشراك القائد “سلمان الفرج”، بشكل أساسي، وسيجلس على دكة البدلاء، بعد عودته من الإصابة التي تعرض لها أمام النصر في كأس السوبر السعودي، يوم 30 يناير الماضي.

ولم يتمكن مدرب الهلال الجديد “جوزيه مورايس”، من التواجد مع الفريق خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى مباراة اليوم امام الشباب، بسبب عدم إنقضاء فترة الحجر الصحي.

والتالي تشكيلة الهلال الاساسية امام الشباب:

عبدالله المعيوف

محمد البريك – محمد جحفلي – علي البليهي – ياسر الشهراني

جوستافو كويلار – عبدالله عطيف

أندريه كاريلو – سيباستيان جيوفينكو – لوسيانو فيتو

بافتيمبي جوميز