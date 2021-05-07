الاتحاد الأوروبي يصادق على عقوباته بحق الأندية التي شاركت في السوبر الأوروبي

المنامة - ياسر ابراهيم - صادق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على العقوبات الصادرة بشأن الأندية التي سعت لتشكيل دوري السوبر الأوروبي قبل انسحابها الذي أدى انهيار المشروع.



وشكل 12 نادياً أوروبياً دوري السوبر الأوروبي قبل انسحاب تسعة أندية من المشروع، الأمر الذي أدى إلى إلغاء إطلاقه، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لإصدار عقوبات متفاوتة بحق الأندية المشاركة.



وأعلن الاتحاد الأوروبي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الجمعة:" الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوافق على إجراءات إعادة دمج تسعة أندية تشارك فيما يسمى بـ (دوري السوبر الأوروبي)، ستحال مسألة الأندية الأخرى المشاركة في ما يسمى بـ "السوبر الأوروبي" إلى الهيئات التأديبية المختصة في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

وأكد يويفا بأن الأندية التسعة وافقت مجتمعة على دفع مبلغ 15 مليون يورو سيخصص "للمجتمعات المحلية الكروية" في أوروبا.



وأشار بيان للأتحاد القاري إلى أن هذه الأندية: "اعترفت وقبلت بأن مشروع السوبر الأوروبي كان خطأ".



وستعود الأندية التسعة إلى كنف رابطة الأندية الأوروبية بعد خروجها منها إثر عملية الانشقاق وسيتعين عليها اتخاذ "جميع الاجراءات" لوقف أي تعهدات بشأن هيكلية دوري السوبر.



وأكد الاتحاد الأوروبي أنّ الأندية التسعة أبدت التزامها بقوانينه وأن قرر فرض غرامة مقدارها خمسة بالمئة عليها من العائدات التي كانت ستحصدها من مشاركاتها في مسابقات الاتحاد الأوروبي لمدة موسم واحد مع فرض غرامة تصل إلى 100 مليون يورو في حال العودة للمشاركة بمسابقات منفصلة عن الاتحاد الأوروبي، و50 مليون يورو في حال التراجع عن التزاماتها.



وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنّ الأندية التسعة هي "أرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتوتنهام وليفربول من إنكلترا وإنتر وميلان من إيطاليا وأتلتيكو مدريد الإسباني".



وأوضح يويفا أنّه يحتفظ بحقوقه بشأن الأندية التي لم تنسحب من المشروع وهي ريال مدريد وبرشلونة من إسبانيا ويوفنتوس من إيطاليا، مشدداً على إجراءات تأديبية ستتخذ بحق الأندية الثلاثة بسبب استمرارها في المشروع.



وقال رئيس الاتحاد الأوروبي السلوفيني الكسندر تشيفيرين في بيان "اعترفت هذه الأندية بخطئها بسرعة واتخذت اجراءات لكي تؤكد التزامها تجاه كرة القدم الأوروبية".



وأضاف: "لكن هذا الأمر لا ينطبق على الأندية الأخرى التي لا تزال ملتزمة بدوري السوبر" مشيراً إلى أن "يويفا سيهتم بهذه الأندية لاحقاً".



وكشفت شبكة "اي اس بي ان" الرياضية الأميركية بحسب مصادر لم تكشف عنها بأنّ الأندية الثلاثة تواجه الاستبعاد عن المسابقات الاوروبية لفترة قد تصل إلى عامين لأنها قامت بإطلاق مسابقة محظورة.

المصدر: وكالات