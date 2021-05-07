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 ريال مدريد ينوي بيع "هازارد" في حال تلقيه عرض مناسب

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المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ينوي بيع النجم البلجيكي إيدين هازارد في حال تلقيه عرضاً مناسباً.
 
وقالت المصادر إن القرار ليس له علاقة بتصرفات هازارد الأخيرة مع زملائه السابقين في فريق بل أن القرار اتخذ منذ أسابيع من قبل إدارة النادي الملكي التي تنوي بيع آزار ولاعبين آخرين من تشكيلة المدرب زين الدين زيدان.
 
 وحسب صحيفة ماركا فإن هازار الذي تبقت ثلاث سنوات في عقده تقلصت قيمته في سوق الانتقالات إلى حوالي خمسين مليون دولار وذلك بعد أن كان ضمه الريال عام 2019 مقابل قيمة تخطت مئة وثمانين مليوناً.
 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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