شكرا لقرائتكم خبر عن كاسياس يكشف حقيقة تعرضه لأزمة قلبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر إيكر كاسياس حارس مرمى ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق عن حزنه الشديد، جراء الشائعات التي أثيرت بشأن تعرضه لأزمة قلبية، خلال الأيام الماضية.

وانتشرت شائعات بشأن كاسياس خلال الأيام الماضية، أكدت تعرضه لأزمة قلبية ونقله للمستشفى من أجل تلقى العلاج.

ونشر كاسياس عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، بيانًا يوضح من خلاله أنه بخير ولم يتعرض لأي وعكة صحية.

وأعرب الإسباني من خلال البيان عن حزنه الشديد من إثارة الإشاعات، بالإضافة إلى طلبه من الجميع الابتعاد عن حياته الشخصية.