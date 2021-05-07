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كاسياس يكشف حقيقة تعرضه لأزمة قلبية

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أحمد رضا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر إيكر كاسياس حارس مرمى ومنتخب إسبانيا السابق عن حزنه الشديد، جراء الشائعات التي أثيرت بشأن تعرضه لأزمة قلبية، خلال الأيام الماضية.

وانتشرت شائعات بشأن كاسياس خلال الأيام الماضية، أكدت تعرضه لأزمة قلبية ونقله للمستشفى من أجل تلقى العلاج.

ونشر كاسياس عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، بيانًا يوضح من خلاله أنه بخير ولم يتعرض لأي وعكة صحية.

وأعرب الإسباني من خلال البيان عن حزنه الشديد من إثارة الإشاعات، بالإضافة إلى طلبه من الجميع الابتعاد عن حياته الشخصية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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