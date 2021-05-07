شكرا لقرائتكم خبر عن عودة ثلاثي الإسماعيلي أمام البنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي خدمات الثلاثي المدافع باهر المحمدي، والظهير الأيسر حسين السيد، ولاعب خط الوسط محمد عادل، خلال مباراة البنك الأهلي.

ويأتي ذلك بعدما تماثل باهر المحمدي، للشفاء من الإصابة بالرباط الصليبي للركبة والتي أبعدته عن الفريق طوال الفترة الماضية، كما سيعود حسين السيد، بعد تماثله للشفاء من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، وهو ما أبعده عن الفريق خلال مباراتي الإنتاج الحربي والجونة.

كما سيستعيد الدراويش، لخدمات محمد عادل، بعد إنتهاء إيقافه لحصوله على ثلاث إنذارات.

ويستعد الاسماعيلي لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر إقامتها الاثنين المقبل، ضمن مباريات الاسبوع الـ21 من مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، جمعها من الفوز في 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وتعرض للهزيمة في مثلها، أحرز لاعبوه 21 هدفًا وتلقت شباكه 26 غيرها.