شكرا لقرائتكم خبر عن 7 لاعبين من الهلال والشباب مهددين بالغياب عن الجولة المقبلة بالدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه سبعة لاعبين من فريقي الشباب والهلال خطر الغياب عن الجولة الـ 27 من الدوري في حال حصولهم على بطاقة صفراء في مباراة الفريقين، اليوم، في لقاء مؤجل من الجولة الـ 26.

ويملك ثلاثة لاعبين من الشباب وهم، زيد البواردي، جمال باجندوح، وجوانكا ثلاث بطاقات صفراء، ونيل أي منهم إنذارًا أمام الهلال سيرفع رصيده إلى 4 بطاقات الصفراء، ما يعني إيقافهم مباراة واحدة.

والأمر ذاته ينطبق على أربعة لاعبين في الهلال، وهم ياسر الشهراني، جوستافو كويلار، جيوفينكو، ومحمد كنو.