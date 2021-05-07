شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يدخل صراع التعاقد مع هالاند والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سينضم بايرن ميونخ للصراع المشتعل بين كبار أوروبا على ضم المهاجم النرويجى المتألق فى صفوف بوروسيا دورتموند، إيرلينج هالاند.

وتسعى أندية برشلونة، وريال مدريد، ومانشستر يونايتد، ومانشستر سيتى، للظفر بخدمات اللاعب الشاب، رغم تأكيد جميع مسؤولى دورتموند أنه ليس للبيع، وسيبقى مع الفريق فى الموسم المقبل.

وبحسب شبكة «سكاى سبورتس»، فإن بايرن ميونخ سيضغط بقوة أيضا لضم هالاند، بناء على طلب يوليان ناجلسمان، المدير الفنى المرتقب للفريق، والذى سيتولى المهمة بعد نهاية هذا الموسم خلفًا لهانز فليك.

وأضافت الشبكة أن ناجلسمان يرى فى هالاند المهاجم المثالى لخلافة روبرت ليفاندوفسكى فى الفريق البافارى. ويُتوقع أن يشتعل الصراع على هالاند فى الفترة المقبلة، لاسيما أن وكيله مينو رايولا، سبق أن عقد جلسات مع بعض الأندية المهتمة بالصفقة، مثل ريال مدريد وبرشلونة، واستمع لمشاريعها الرياضية.

على جانب آخر، يرى المدافع النمساوى، ديفيد ألابا، أن رحيله عن بايرن ميونخ الألمانى فى نهاية الموسم الحالى بمثابة فرصة «للقيام بشىء جديد» و«قطع خطوة أخرى للأمام».

وقال ألابا فى مقابلة مع مجلة النادى، الخميس: «لكى تنضج عليك أن تترك منطقة الراحة الخاصة بك، أعتقد أنه ربما يتحتم عليك الذهاب نحو المجهول لكى تتمكن من النضوج مجددًا».

بايرن يسعى لتدعيم صفوفه بصفقات سوبر

ويرحل ألابا عن بايرن بعد 13 عامًا قضاها فى النادى الذى تدرج فى صفوفه منذ انضمامه لأكاديمية الناشئين، وهو فى السادسة عشرة من عمره، وسيرحل بعد أن فاز معه مرتين بالثلاثية: الدورى والكأس المحليين، ودورى أبطال أوروبا.

وأشار ألابا إلى أنه أمضى عامين فى مقر إقامة أكاديمية الناشئين فى البداية، واعتاد مشاهدة تدريبات الفريق الأول عبر نافذة غرفته كل يوم.

وأوضح: «يتبقى بعض الوقت قبل رحيلى، كانت الأمور مذهلة على مر السنوات».

ولم يكشف ألابا عن النادى الذى سينتقل له، لكن تقارير صحفية ربطت بينه وبين ريال مدريد الإسبانى.

وقال المدافع النمساوى: «أرحل عن بايرن والدموع فى عينى، لكنى أتطلع أيضًا للمستقبل فى الوقت ذاته». ورغم الدخول فى محادثات بشأن تمديد العقد فى وقت سابق من العام الجارى، لكن ألابا وبايرن لم يتوصلا لاتفاق، حيث سحب النادى البافارى عرضه الأخير.

وأكد ألابا أن قرار الرحيل لم يكن موجهًا ضد النادى، وتمنى لبايرن «كل التوفيق» فى المستقبل. وختم بالقول: «ممتن للغاية، أتمنى أن يواصل بايرن كتابة قصة النجاح الرائعة».