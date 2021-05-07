شكرا لقرائتكم خبر عن لوكاكو: إبراهيموفيتش رائع ولكنه يلعب لنفسه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر، على شجاره مع زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، في ديربى الغضب بكأس إيطاليا.

وقال «لوكاكو»، في تصريحات أبرزها موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالى: «كنا متأخرين بهدف في المباراة، وأنا أهدرت هدفًا، لذا كنت غاضبًا بعض الشىء».

وأضاف: «صُدمت من كلمات إبراهيموفيتش، لكننى لست سعيدًا أن يكون رد فعلى بهذه الصورة. أنا متواضع وهادئ، وأقاتل حتى الموت من أجل زملائى في الفريق ومن أجل تحقيق الفوز».

وتابع لوكاكو: «إبراهيموفيتش لاعب رائع، لقد فاز أينما ذهب، وسجل أكثر من 500 هدف، وكانت علاقتنا جيدة حتى وقت التواجد معًا في مانشستر يونايتد».

وواصل: «نحن بحاجة إلى لاعبين بمستوى إبراهيموفيتش في الدورى الإيطالى، إلا أنه لاعب يريد الفوز لنفسه، لكنى أريد الانتصار من أجل إنتر».

وختم لوكاكو: «كريستيانو يريد الفوز من أجل يوفنتوس، والآن يتواجد مورينيو في روما. هذه أشياء جيدة لإيطاليا، ودعونا نأمل أن يفوز إنتر مرة أخرى».