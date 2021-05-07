شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يحصن دى ليخت بسبب برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير صحفى إيطالى عن حقيقة وجود شرط جزائى في عقد المدافع الهولندى، ماتياس دى ليخت، نجم فريق يوفنتوس.

وانتقل دى ليخت إلى يوفنتوس في صيف 2019، قادمًا من أياكس، مقابل 75 مليون يورو، بالإضافة إلى المتغيرات.

ووفقًا لموقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالى، فإن فابيو باراتيتشى، المدير الرياضى ليوفنتوس، وضع دى ليخت إلى جانب ديان كولوسيفسكى وعدد قليل من اللاعبين، ضمن قائمة غير القابلين للبيع في «السيدة العجوز».

وأشار إلى أن هناك شرطًا جزائيًا في عقد دى ليخت بقيمة 125 مليون يورو، لكن لا يمكن تفعيله إلا في 2022.

وأوضح الموقع الإيطالى أن الشرط الجزائى سيرتفع إلى 150 مليون يورو، إذا قرر دى ليخت تجديد عقده مع يوفنتوس.

وكانت تقارير إسبانية قد أشارت إلى رغبة نادى برشلونة في التعاقد مع المدافع الهولندى خلال الفترة المقبلة.