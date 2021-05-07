شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السعودية يدرس إقامة معسكر فى إسبانيا قبل طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة “الرياضية«السعودية أن إدارة المنتخبات السعودية في الاتحاد السعودي لكرة القدم اختارت إسبانيا مقرًا لمعسكر المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم، والذي سيجرى خلال الفترة من 1 إلى 15 يونيو المقبل استعدادًا للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة المنتخبات تنتظر الموافقة النهائية من إدارات منتخبات إستراليا والأرجنتين والمكسيك المشاركة في الأولمبياد، والتي تنظم معسكراتها في إسبانيا، مما يجعل سعد الشهري مدرب المنتخب يطلب مواجهتها تجريبيًا في المرحلة الرابعة قبل الأخيرة من المعسكر قبل انطلاقة الأولمبياد الياباني.

وأشارت إلى أن مدينتي الرياض وأبها ستحتضنان المعسكرين الأخيرين للأخضر استعدادًا للحدث العالمي الكبير، على أن ينتظم الثلاثي الدولي ممن تتجاوز أعمارهم 23 عامًا، الذي سيقع عليه الاختيار من قبل المدرب.

ووقع الأخضر في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات ساحل العاج وألمانيا والبرازيل، حيث سيبدأ المنتخب السعودي مواجهاته بملاقاة ساحل العاج يوم الـ 22 من يونيو المقبل، على أن تكون مواجهة ألمانيا ثاني المباريات، ويختتم دور المجموعات بمواجهة البرازيل.