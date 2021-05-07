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فاردي يقود تشكيل ليستر سيتي أمام نيوكاسل

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن براندن رودجرز المدير الفني لفريق ليستر سيتي تشكيل مواجهة ضيفه نيوكاسل يونايتد، التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب كينج باور، في افتتاح مواجهات الجولة الـ35 من منافسات الممتاز «البريميرليج» للموسم الحالي .

وجاء تشكيل ليستر سيتي كالتالي:
حراسة المرمى: شمايكل

خط الدفاع: ريكاردو- سويونكو- جوني إيفانز- فوفانا

خط الوسط: كاستاني- نديدي- تيليمانز

خط الهجوم: ماديسون- إيهياناتشو- جيمي فاردي

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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