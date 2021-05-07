شكرا لقرائتكم خبر عن فاردي يقود تشكيل ليستر سيتي أمام نيوكاسل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن براندن رودجرز المدير الفني لفريق ليستر سيتي تشكيل مواجهة ضيفه نيوكاسل يونايتد، التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب كينج باور، في افتتاح مواجهات الجولة الـ35 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» للموسم الحالي .

وجاء تشكيل ليستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: شمايكل

خط الدفاع: ريكاردو- سويونكو- جوني إيفانز- فوفانا

خط الوسط: كاستاني- نديدي- تيليمانز

خط الهجوم: ماديسون- إيهياناتشو- جيمي فاردي