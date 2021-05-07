الامارات | الحكومة الإنجليزية جاهزة لاستضافة نهائي سيتي وتشيلسي بعد منعها السفر إلى تركيا

شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الإنجليزية جاهزة لاستضافة نهائي سيتي وتشيلسي بعد منعها السفر إلى تركيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الحكومة البريطانية الجمعة، بأنها جاهزة لاستضافة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي تجمع بين فريقين إنجليزيين هما مانشستر سيتي وتشلسي، بعد قرارها منع السفر إلى تركيا جراء جائحة كوفيد-19، حيث كانت مباراة القمة مقررة في اسطنبول في29 مايو الحالي.

وقال وزير المواصلات غرانت شابس بان المملكة المتحدة في مؤتمر صحافي في "داونينغ ستريت" "منفتحة جدا لاستضافة نهائي" المسابقة.

وأضاف: "يتعين علينا وضع تركيا على اللائحة الحمراء، وسيكون لهذا الأمر انعكاسات أولها عدم قدرة أنصار كل من تشلسي ومانشستر سيتي الذهاب الى اسطنبول في ما يتعلق بدوري الابطال. استطيع أن اقول لكم أن الاتحاد الانجليزي كان قد بدأ مشاوراته مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن هذا الموضوع. نحن منفتحون لاحتضان النهائي لكن القرار يعود الى الاتحاد الاوروبي. لكن بما ان المباراة النهائية تجمع فريقين من انكلترا نود معرفة رأي ويفا بهذا الموضوع".

واضاف "بطبيعة الحال، حققت المملكة المتحدة نجاحات في استضافة المباريات الكروية بحضور الجمهور وبالتالي نحن في وضعية جيدة للقيام بذلك".

وبلغ مانشستر سيتي النهائي القاري للمرة الاولى في تاريخه بفوزه على باريس سان جرمان الفرنسي ذهابا وايابا 2-1 و2-صفر تواليا، في حين تخطى تشلسي ريال مدريد الاسباني بتعادله معه على أرضه 1-1 وفوزه عليه إيابا في لندن 2-صفر.



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