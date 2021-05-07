الامارات | الاتحاد الدولي يهدد الأهلي بخصم نقاط أو الحرمان من التعاقدات

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي يهدد الأهلي بخصم نقاط أو الحرمان من التعاقدات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة الجزيرة السعودية بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وجه صدمة مدوية لنادي أهلي جدة تزامناً مع مراحل حسم الموسم الرياضي الحالي من خلال تهديده بخصم نقاط أو الحرمان من التعاقدات في حال لم ينفذ قرار "فيفا" بدفع المستحقات المتأخرة للاعبه مهاجم الرأس أخضري دجانيني تفاريس.

وقالت الصحيفة، الجمعة، إن الأهلي يُعاني من أزمات مالية وإدارية خطيرة، أثرت في نتائج الفريق الأول في الموسم الحالي الذي فقد فيه فرصة المنافسة على كافة الألقاب المحلية والقارية.

وكان "فيفا" قد ألزم الأهلي بدفع مستحقات دجانيني، عن فترة لعبه مع الفريق، إذ انضم اللاعب إلى "الراقي" في صيف 2018 قادما من سانتوس لاجونا المكسيكي، وسجل 32 هدفاً وصنع 10 آخرين، خلال 56 مباراة رسمية.

في أكتوبر من عام 2020، أعلن دجانيني، فسخ عقده مع الأهلي، من طرف واحد، وقدم شكوى رسمية لـ"فيفا"، من أجل الحصول على مستحقاته.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news