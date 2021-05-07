شكرا لقرائتكم خبر عن سولشاير يهاجم جدول مباريات الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، جدول المباريات المزدحم لفريقه فى الفترة المقبلة، وذلك خلال حديثه عن مباراة أستون فيلا، والمقرر لها بعد غد الأحد على ملعب فيلا بارك فى الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سولشاير في المؤتمر الصحفي للمباراة عن جدول المباريات المزدحم، "هاري ماجواير، لعب كل دقيقة لنا في البريميرليج منذ قدومه، ولا أعتقد أن هذا ممكن الآن، هذه حالة أخرى كان من الممكن أن يكون فخوراً بها لكنى لا أستطيع أن أتوقع أن يحدث ذلك الآن".

وأضاف سولشاير، "لم أر أبدًا مثل هذا الجدول فى كرة القدم الحديثة، لقد رأيت أن مانشستر يونايتد فى موسم 1991/92 كانت له فترة مماثلة لهذه ويمكنك أن ترى كيف تتدهور النتائج، هذه قرارات اتخذها أشخاص لم يلعبوا أبدًا كرة القدم".

وتابع سولشاير، "سيتعين علينا اتخاذ قرارات في الأسبوع المقبل بشأن التشكيل، يجب أن أعتني باللاعبين، لا يمكنني أن أُعرضهم للخطر، لذلك نحن بحاجة إلى المداورة، وسيتعين علينا اتخاذ قرارت في يوم المباراة".