شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الألماني يتحدى تصويت سحب الثقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى فريتز كيلر، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، تمسكه بمنصبه ورفضه الاستقالة، وذلك رغم تصويت رؤساء اتحادات كرة القدم الإقليمية بسحب الثقة منه عقب تشبيه نازي.

وكان كيلر قد اعتذر عن مقارنة نائبه راينر كوخ، وهو الذي يعمل قاضيا خارج مجال كرة القدم، مع القاضي النازي رولاند فرايسلر، حيث لم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى في المقارنة.

وتسبب ذلك التشبيه في أزمة كبيرة وانتقادات حادة، أدت إلى سحب ثقة رؤساء اتحادات كرة القدم الإقليميين منه، وكان كيلر قد اعتذر لكوخ، لكن الأخير لم يقبل اعتذاره.

وتحقق المحكمة الرياضية بالاتحاد الألماني للعبة في الواقعة بعد تلقيها تقريرا من لجنة الأخلاقيات، حيث من المتوقع صدور الحكم قبل نهاية الشهر الجاري.

وقال كيلر في بيان وزعه الاتحاد الألماني: «أحترم تصويت الاتحادات الإقليمية واتحادات الولايات وأخذها على محمل الجد، أنا آسف بشدة على خروجي عن المسار بهذا الشكل وأطلب العفو مرة أخرى».

وأضاف أنه سيواجه المحكمة الرياضية، وإذا لزم الأمر المحكمة الفيدرالية.

وكان فرايسلر قد حضر مؤتمر وانسي الذي أطلق شرارة الهولوكوست، كما أنه كان رئيسا لمحكمة الشعب، حيث أصدر ما يقرب من 2600 حكم بالإعدام في الفترة من 1942 حتى 1945.