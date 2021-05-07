شكرا لقرائتكم خبر عن سيميوني يعلن قائمة أتلتيكو مدريد لموقعة برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الأرجنتيني دييجو سيميونى، المدير الفنى لفريق أتلتيكو مدريد، عن القائمة التي سيخوض بها المواجهة المرتقبة أمام مضيفه فريق برشلونة، المقرر لها الرابعة والربع عصر غد السبت، على ملعب كامب نو، في قمة مباريات الجولة الـ 35 من الدوري الإسباني «الليجا» للموسم الحالى 2020 – 2021.

ويتصدر النجم الأوروجوايانى لويس سواريز قائمة أتلتيكو مدريد لمواجهة فريقه السابق برشلونة، بالإضافة إلى النجم البرتغالى الشاب جواو فيليكس.

وجاءت قائمة أتلتيكو مدريد على النحو التالى:

حراسة المرمى: أوبلاك، جربيك

الدفاع: خيمينيز، لودى، سافيتش، فيليبي، هيرموسو، تريبير، فيرساليكو

الوسط: كوندوجبيا، توريرا، كوكى، ساؤول، ليمار، لورينتي، هيريرا، فيتولو، كاراسكو

الهجوم: سواريز، فيليكس، كوريا، ديمبيلي.