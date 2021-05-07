شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يبحث عن الانتصار أمام ساوثهامبتون فى الدورى الإنجليزى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف فريق ليفربول الذى يضم بين صفوفه المحترف المصرى محمد صلاح، نظيره ساوثهامبتون، فى التاسعة والربع مساء اليوم، على ملعب الأنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ35 من بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز.

خاض الريدز هذا الموسم 33 مُباراة بالدورى، نجح من خلالها فى الفوز بـ15 مُباراة، بينما تعادل فى 9 مُباريات، وتجرع الهزيمة فى 9 مُباريات.

يحتل ليفربول هذا الموسم حتى الآن المركز السابع فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 54 نقطة، بينما يحتل فريق ساوثهامبتون المركز الـ15 برصيد 37 نقطة.

تسعى كتيبة يورجن كلوب إلى الفوز بتلك المُباراة من أجل العودة للانتصارات مرة أخرى عقب التعادل أمام نيوكاسل يونايتد فى الجولة السابقة، حيث يقدم ليفربول موسمًا من أسوأ مواسمه فى البريميرليج.

ويبحث الريدز بطل الموسم المنصرم عن تصحيح المسار لمحاولة التواجد فى المربع الذهبى ولكن هذا قد يكون صعبًا عليه، ولكن سيقاتل بكل قوة وشراسة من أجل تجميع أكبر قدر ممكن من النقاط فى الجولات المتبقية لمحاولة الزحف نحو مربع الكبار. أما ساوثهامبتون فيدرك صعوبة المواجهة والخطر الذى يلازمه، ولكن سيبذل أقصى جهد ممكن فى هذا اللقاء لمحاولة الخروج من اللقاء بنتيجة إيجابية تليق به.