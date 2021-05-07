شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية الاتحاد تعيد التوازن فى الأهلى قبل القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الارتياح داخل النادى الأهلى عقب نجاح الفريق فى تصحيح الأوضاع بعدما حقق الفوز على الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف أمس الأول فى مباراة قوية من الفريقين، ليخرج الأهلى بعدد من المكاسب، أبرزها استعادة بعض المصابين وحصولهم على الفرصة، مثل أيمن أشرف وبدر بانون، بجانب الأداء الجيد لمحمود وحيد وباقى اللاعبين بشكل عام، كما أن الأهلى حصل على 3 نقاط مهمة فى مشوار الدورى، خصوصا مع التحديات التى تواجه الفريق بسبب ضغط المباريات أو كثرة الإصابات، فضلا عن ارتفاع الحالة النفسية للاعبين قبل لقاء القمة أمام الزمالك.

وفضل الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق، منح اللاعبين راحة سلبية أمس لالتقاط الأنفاس وخوفا من الإجهاد، على أن يبدأ الفريق فى الاستعداد لمواجهة الزمالك اليوم السبت. وحدد موسيمانى عدة تحذيرات للاعبين خلال فترة المعسكر المغلق للفريق استعدادا لمواجهة الزمالك فى لقاء القمة المقرر الاثنين المقبل، أبرزها: الابتعاد عن التفاعل مع مواقع التواصل الاجتماعى لتجنب استفزازات الجماهير قبل اللقاء، والالتزام بالبرنامج الغذائى الذى وضعه الجهاز الطبى خلال المعسكر، وعدم الانشغال بأى أمور غير القمة، كما حذرهم من الرد على تعليقات الجماهير أو انتقادات المحللين فى القنوات الفضائية لتجنب تشتيت أذهانهم، خاصة أن الفريق مرتبط بمواجهات قوية خلال الشهر الجارى حيث إنه سيلعب بعد القمة مواجهتين مع صن دوانز فى ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا.

وبدأ موسيمانى فى مشاهدة فيديوهات لمباريات الأهلى والزمالك الأخيرة بالإضافة إلى فيديوهات للقاءات الزمالك الـ5 الأخيرة، من أجل التعرف على مواطن القوة والضعف عند المنافس لوضع الخطة المناسبة للمباراة، وسيقوم المدرب بشرح تفصيلى للخطة خلال المحاضرة الفنية المقرر أن يلقيها على اللاعبين خلال المعسكر.

وحذر الجهاز الطبى بالأهلى من التعجل فى الدفع بالتونسى على معلول، الظهير الأيسر للفريق فى مباراة الأهلى المقبلة أمام الزمالك، لتجنب حدوث أى انتكاسة جديدة للاعب التونسى. وأكد طبيب الأهلى أن اللاعب مازال فى مرحلة التأهيل، ومن الصعب مشاركته فى القمة، خاصة أن الاتفاق على منح اللاعب الوقت الكافى للتعافى من الإصابة التى تعرض لها مؤخرا فى العضلة الخلفية والتى أبعدته عن المشاركة فى مباريات الأهلى الرسمية مؤخرا على الصعيدين المحلى والإفريقى.

وينتظر أن يخضع اللاعب لاختبار طبى عقب مباراة القمة لتحديد مدى إمكانية لحاقه بمواجهة صن دوانز الجنوب إفريقى المقررة 15 مايو الجارى فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

فيما أكد أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبى للفريق، أن صلاح محسن لاعب الفريق تعرض للإصابة بالتواء فى كاحل القدم خلال مشاركته فى مباراة الاتحاد السكندرى. وأضاف أن اللاعب اشتكى من آلام الكاحل، ومن ثم تم استبداله للحفاظ عليه وتجهيزه للمرحلة المقبلة. وأوضح أن صلاح سيكون جاهزًا للمشاركة فى التدريبات اليوم السبت بشكل طبيعى.

من جانبه، أعرب بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، عن سعادته بالفوز على الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف وحيد فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من مباريات الدورى الممتاز.

وقال موسيمانى، خلال المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة: «قدمنا مباريات جيدة خلال الفترة الماضية، ولم نحقق الفوز فى بعضها، ولكن خلال اللقاء سجلنا هدفين وكنا قريبين من زيادة حصيلة الأهداف، ونجحنا فى حصد 3 نقاط مهمة». وأضاف: «عندما تقدمنا بهدفين فى الشوط الثانى امتلكنا ثقة أكبر فى أنفسنا ونجحنا فى تسجيل هدف ثالث، ولكن تم إلغاؤه بداعى التسلل».

وأكد المدير الفنى للأهلى أن ياسر إبراهيم قدم مستوى متميزًا فى المباراة، واستبداله والدفع بأيمن أشرف جاء من أجل تجهيز الأخير العائد من الإصابة قبل مباراة الزمالك المقبلة.

وأشار »موسيمانى» إلى أن استبدال محمد هانى جاء من أجل الحفاظ على اللاعب من الإيقاف بسبب الإنذارات.

وأشاد المدير الفنى للأهلى بالمستوى الذى قدمه محمود وحيد، الظهير الأيسر للفريق فى مباراة الاتحاد، مؤكدًا أنه قدم أداءً مبهرًا. وأوضح أنه كان فى طريقه لاستبدال محمد مجدى أفشة لمنحه راحة، ولكن خروج صلاح محسن بسبب الإصابة غير حساباته الفنية، مؤكدًا أن استبدال حسين الشحات أيضا جاء لمنح اللاعب راحة.

وانتقل موسيمانى للحديث عن أسباب عدم البدء بمحمد شريف منذ بداية المباراة، مؤكدًا أن الأمر يعود لرؤية فنية تخص برنامج مباريات الفريق الذى يشهد ضغطًا خلال الفترة المقبلة.

وأكد أنه حزين بسبب استقبال الفريق هدفًا فى الدقائق الأخيرة من المباراة، وهو ما يبرهن على قلة تركيزنا فى الأمتار الأخيرة من المباراة.