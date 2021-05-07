شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يحسم مصير فخرالدين بن يوسف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحسم إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، مصير التونسى فخر الدين بن يوسف، مهاجم الفريق، بشأن استمراره مع الفريق في الفترة المقبلة من عدمه.

وعلمت «المصرى اليوم» أن اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى برئاسة على أبوجريشة، قررت تأجيل تجديد التعاقد مع فخر الدين بن يوسف، والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، لحين الحصول على القرار النهائى من المدير الفنى.

كان هناك تحفظ من اللجنة الفنية بالدراويش، على المستوى الذي قدمه المهاجم التونسى منذ بداية الموسم الجارى، وذلك قبل أن يتطور مستواه الفنى في المباريات الأخيرة.

ولعب المهاجم صاحب الـ29 عامًا مع الإسماعيلى هذا الموسم 16 مباراة في مسابقة الدورى، أحرز خلالها 4 أهداف وصنع هدفًا واحدًا.

وفى سياق آخر، أعرب عماد سليمان، المشرف على فريق كرة القدم بالإسماعيلى، عضو اللجنة الفنية، عن سعادته بسلسلة الانتصارات التي حققها الدراويش في آخر ثلاث مباريات بمسابقة الدورى الممتاز.

وقال سليمان، في تصريحات صحفية: «الفريق تطور للأفضل وبات في موقع متقدم بعض الشىء لكن لا يزال في مقعد لا يليق بحجم وقيمة النادى الإسماعيلى». وواصل: «الإسماعيلى هو الضلع الثالث للكرة المصرية وهدفنا عودته للمقدمة من جديد في ظل تولى جهاز فنى مميز بقيادة إيهاب جلال ووجود كفاءات فنية في اللجنة وعلى رأسهم على أبوجريشة».

وأتم حديثه: «المهمة صعبة وأمامنا مباريات غاية في الصعوبة، نتمنى استمرار الانتصارات والذى سيتحقق من خلال استمرار الدعم الجماهيرى».

ويستعد الإسماعيلى حاليًّا لخوض مباراة البنك الأهلى، المقرر إقامتها الاثنين المقبل، ضمن مباريات الأسبوع الـ21 من مسابقة الدورى الممتاز.