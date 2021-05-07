شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب الفرصة الأخيرة لـ «كشري» مع الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حددت إدارة نادي الإنتاج الحربي لقاء المقاولون العرب المقبل، ليكون بمثابة الفرصة الأخيرة للمدير الفني أحمد كشري.

وتراجعت نتائج الفريق العسكري تحت قيادة كشري بشكل كبير، حيث يتواجد في المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة وبات مهددا بالهبوط.

ومنحت الإدارة كشري فرصة أخيرة للتواجد مع الفريق في مباراة المقاولون العرب، المقررة غدا السبت، في الجولة 21 من مسابقة الدوري الممتاز.

وعلمت «المصري اليوم» أن عدم وجود بديل مناسب، هو السبب الرئيسي في تأخر إقالة الجهاز الفني للإنتاج الحربي، بعد فشل المفاوضات مع أكثر من مدرب.

وقوبلت عروض تدريب الإنتاج بالرفض، بسبب موقفه المتأزم في جدول الدوري، وحال استمر الأمر ستتم الاستعانة بأحد مدربي قطاع الناشئين.