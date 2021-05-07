شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل حكيمي يكشف حقيقة انتقاله إلى بايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق أليخاندرو كامانو، وكيل المغربي أشرف حكيمي، ظهير إنتر ميلان، على شائعات انتقاله لبايرن ميونخ، رغم نفي البافاري.

وارتبط اسم حكيمي بالانتقال إلى بايرن عندما كان معارًا من ريال مدريد إلى بوروسيا دورتموند، قبل نجاح إنتر في الظفر بالصفقة.

وقال كامانو في تصريحات نقلها موقع فوتبول إيطاليا: «لا أعلم من أين تأتي هذه الشائعات، لكن لن يفاجئني إذا كان بايرن مهتمًا بحكيمي».

وأضاف: «اللاعب سعيد جدًا في إنتر، لا يفكر في أي شيء آخر، ولكن من لا يريد اللعب لبايرن».

وأكد عدم وجود اتصالات مع البافاري، كما أكد هربرت هينز، رئيس بايرن، أن النادي لن ينفق أموالًا طائلة خلال الأشهر المقبلة.

وشدد رئيس بايرن: «نمتلك فريقًا شابًا وقويًا لديه الكثير من المقومات، لست قلقًا بشأن ذلك، لهذا لسنا بحاجة لصفقات كبرى».