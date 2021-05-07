شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح على رأس اولويات توخيل لضمة لصفوف تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انضم نجم ليفربول محمد صلاح لقائمة من المهاجمين الذي يهتم مدرب تشيلسي توماس توخيل بضمهم.

وتأهل تشيلسي مؤخرا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن المدرب توخيل يفكر منذ الآن في تعزيز صفوفه، استعدادا للموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن قائمة اهتمامات توخيل تضم أيضا مهاجم إنتر ميلان روميلو لوكاكو، وهداف بوروسيا دورتموند إيرلينج هالاند.

وسبق لصلاح أن انضم إلى تشيلسي في يناير 2014 مقابل 11 مليون إسترليني، لكنه لعب 19 مباراة له فقط بكافة المسابقات، أحرز خلالها هدفين، قبل أن ينضم إلى فيورنتينا ومن ثم روما.

وتحول صلاح إلى واحد من ألمع نجوم الكرة في أوروبا، لا سيما بعد انضمامه إلى ليفربول عام 2017.

وينتهي عقد صلاح الحالي مع ليفربول بعد عامين، لكنه من غير المرجح أن يضع تشيلسي ضمن خياراته حال قرر الرحيل عن الريدز.

تجدر الإشارة أيضا إلى أن لوكاكو لعب هو الآخر في تشيلسي، دون أن يحصل على فرصة حقيقية للتعبير عن نفسه، قبل أن يستقر به الحالي في إيفرتون ثم مانشستر يونايتد الذي تركه قبل عامين لينضم إلى إنتر ميلان.