شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يضحي بـ «أومتيتي» لحسم صفقة سوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينوي برشلونة تقديم مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي، كجزء من صفقة سوبر يخطط لإتمامها في الصيف المقبل.

ووفقًا لصحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، فإن السنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي، رحب بالانتقال إلى برشلونة.

وأكدت أن برشلونة يواصل سعيه لتقوية خط الدفاع، وكوليبالي من الأسماء المطروحة على طاولة النادي الكتالوني منذ فترة طويلة.

وأشارت إلى أن كوليبالي صاحب الـ29 عامًا، يريد التواجد ضمن مشروع أكثر طموحًا من نابولي، لذا يرحب باللعب مع برشلونة في الموسم المقبل.

وأوضحت أن أوريليو دي لورينتيس، رئيس نابولي، خفض مطالباته المالية من أجل التخلي عن كوليبالي، وسيرحب ببيعه إذا حصل على عرض بين 50 و60 مليون يورو.

وذكرت الصحيفة أن قطبي مانشستر مهتمان أيضًا بالتعاقد مع كوليبالي، لكن برشلونة يمكنه استخدام صامويل أومتيتي كجزء من الصفقة.