شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطالب «فيفا» بإقالة «مجاهد» لعدم الكفاءة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل نادى الزمالك تصعيده ضد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، وطالب رسميًّا الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» بإقالة أحمد مجاهد من منصبه كرئيس للجنة المؤقتة لعدم الكفاءة وتعيين بديل يكون على قدر المسؤولية ويمتاز بالحيادية وعدم المجاملات، وتحسبًا لرفض مجاهد إرسال خطاب الزمالك إلى «فيفا» ووضعه فى الأدارج فقد أرسلت إدارة النادى شكوى جديدة للجنة الأولمبية لمطالبتها بمخاطبة الاتحاد الدولى لاستبعاد مجاهد لعدم الكفاءة والحيادية.

واستعرض الزمالك فى خطابه للأولمبية المخالفات التى قامت بها اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بخصوص بطولة الجمهورية ٩٩، والتى شهدت مخالفة واضحة للوائح المنظمة للبطولة بعدم منح الزمالك لقب بطولة ٩٩ بحسب اللائحة التى تنصف الزمالك.

وقرر مسؤولو اتحاد الكرة اللجوء لمباراة فاصلة بين الزمالك والأهلى لحسم لقب بطولة ٩٩، قبل أن يقرر اتحاد الكرة تأجيل المباراة، وبحسب اللائحة المنظمة للبطولة والمعتمدة من اتحاد الكرة فإن الزمالك هو بطل الجمهورية ٩٩، إلا أن اتحاد الكرة قرر مخالفة اللائحة، فضلًا عن الإشارة إلى العقوبة الموقعة على اللاعب إمام عاشور والادعاء بعدم تقديم الزمالك استئنافًا ضد العقوبة، وهو الأمر الذى يؤكد توجه اللجنة التى تدير اتحاد الكرة ضد النادى والموقف المشبوه من محاولة إخفاء التظلم المقدم من النادى.

وعلى صعيد مختلف، أشاد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، بفوز فريقه على سموحة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس الأول، كما أثنى على التزام اللاعبين بالتعليمات التى منحها الجهاز الفنى لهم قبل المباراة بشأن تفادى الحصول على الكروت الصفراء التى كانت ستؤثر على غياب بعض اللاعبين قبل مباراة الأهلى المقبلة.

وقال كارتيرون، فى تصريحات للموقع الرسمى للزمالك: «من الجيد أننا سنلعب القمة بدون غياب أى من العناصر الأساسية».

وتابع المدرب الفرنسى: «سنستعد للمباراة بكامل تركيزنا الفنى وقادرون على الفوز». وأضاف: إن الأبيض يلعب مباريات كثيرة، موضحا أن الأهم هو الخروج من اللقاء بدون إصابات، لافتا إلى أن شيكابالا بمجرد نزوله الملعب يقلب المباراة ويكون مؤثرا وظهر ذلك فى مباراة بيراميدز.

وشدد على أن مواجهة سموحة لم تكن سهلة وكان بإمكان الزمالك تسجيل أكثر من هدفين إلا أن الحظ وقف حائلًا دون تحقيق ذلك.

وأشار كاتيرون إلى أنه كان يخشى من تكرار سيناريو مواجهة المقاولون العرب أمام سموحة، ويقتنص الفريق السكندرى نقطة التعادل فى الوقت الأخير من اللقاء، معربًا عن سعادته بحماس اللاعبين ورغبتهم فى تحقيق الفوز.

وكشف المدرب الفرنسى عن استعدادات الفريق لمباراة الأهلى المقبلة المقرر لها يوم الإثنين فى الجولة 21 من مسابقة الدورى الممتاز.

وقال: «سنبدأ الاستعداد للقمة بداية من اليوم الجمعة بخوض تدريبات استشفائية لمعالجة الإرهاق البدنى للاعبين وسيدخل الفريق معسكرًا مغلقًا بداية من غد السبت استعدادا للمباراة».

من جهة أخرى، نال المغربى أشرف بن شرقى إشادة كبيرة من الجماهير البيضاء بعدما سجل هدف التقدم فى مرمى سموحة، ليرفع اللاعب رصيده إلى 10 أهداف ويتساوى مع أحمد سمير، لاعب الطلائع، وعمر كمال عبد الواحد فى صدارة قائمة هدافى الدورى.