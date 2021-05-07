شكرا لقرائتكم خبر عن بينها ليفربول.. «يويفا» يعاقب 9 أندية من مؤسسي «دوري السوبر الأوروبي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» قرارًا عقابيًا على الأندية المشاركة في دوري السوبر الأوربي، البطولة التي رفضها اليويفا.

وحجب اليويفا 5% من عائدات الأندية الأوروبية الـ9، التي أعلنت انسحابها الرسمي من بطولة السوبر ليج، لمدة موسم واحد، فيما توعد الأندية الـ3 المتبقية وهي ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بعقوبات مشددة تعلن قريباً.

وقال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر شيفرين، في بيان تم نشره على الموقع الرسمي: «قلت في مؤتمر اليويفا قبل أسبوعين إن الأمر يتطلب منظمة قوية للاعتراف بارتكاب خطأ خاصة من قبل هذه الأندية، وبقبول التزاماتهم واستعدادهم لإصلاح الاضطراب الذي تسببوا فيه، يريد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وضع هذا الأمر وراءه والمضي قدمًا بروح إيجابية».

وأضاف أن «الإجراءات التي تم الإعلان عنها كبيرة، لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لن يحتفظ بأي من الغرامات المالية»، مشيرا إلى أنه «ستتم إعادة استثمارها جميعًا في كرة القدم للشباب وغيرها من المنظمات التي ترعى الرياضة الأكثر شعبية».

وبحسب البيان، ستخضع أندية آرسنال وتشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير الإنجليزية، وميلان وإنتر ميلان الإيطاليان، وأتلتيكو مدريد الإسباني، لحجز 5% من الإيرادات التي كانوا سيحصلون عليها من مسابقات أندية UEFA لموسم واحد».