شكرا لقرائتكم خبر عن التطواني يكافئ مدافعه بعد التصدي لركلتي جزاء في ربع نهائي كأس المغرب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادي المغرب التطواني مضاعفة مكافأة الفوز الخاصة بمدافع الفريق الأول عادل الحساوي، وذلك بعد النجاح في التأهل إلى نصف نهائي كأس العرش المغربي.

وكان المغرب التطواني حقق فوزاً مثيراً على منافسه المغرب الفاسي بركلات الترجيح وذلك بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي، وذلك في إطار مباريات ربع النهائي لكأس المغرب.

وتعقدت الأمور لفريق المغرب التطواني، حيث حصل حارس المرمى يحيى الفيلالي على بطاقة حمراء خلال الدقائق الأخيرة من اللقاء، وذلك بعد نفاد التبديلات.

وقرر المدافع عادل الحساوي تعويض غياب حارس فريقه وقدم مستوى جيدا في ركلات الترجيح وتصدى لضربتين، وهو ما سهّل فوز المغرب التطواني بنتيجة 7-6.