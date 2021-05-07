شكرا لقرائتكم خبر عن رياض محرز: الضغوط غدًا ستكون على تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، إن الضغوط غدا السبت ستكون أكبر على تشيلسي في المواجهة التي ستجمع بين الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الاتحاد.

وسيتوج سيتي بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الخامسة في 10 سنوات قبل آخر 3 جولات من الموسم، إذا فاز على تشيلسي اللندني صاحب المركز الرابع، الذي تطارده أندية وست هام يونايتد وتوتنهام هوتسبير وليفربول حامل اللقب.

وسيضمن مانشستر سيتي أيضا التتويج باللقب يوم الأحد المقبل، إذا خسر مانشستر يونايتد الملاحق المباشر أمام أستون فيلا.

وأحرز محرز 3 من أهداف فريقه الأربعة خلال فوزه إجمالا 4-1 في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونقلت صحيفة «ليكيب» الفرنسية عن محرز قوله اليوم الجمعة: «نسعى للفوز للتتويج بلقب الدوري وهم أيضا يريدون الفوز للحصول على المركز الرابع».

وأضاف النجم الجزائري صاحب الـ30 عامًا: «الضغوط عليهم ستكون أكبر».

وبعد ذلك سيتحول اهتمام وتركيز سيتي على المباراة النهائية لدوري الأبطال في مواجهة تشيلسي، في 29 مايو الجاري، والتي سيواجه فيها محرز زميله السابق في ليستر سيتي نجولو كانتي.

وشارك هذان اللاعبان في مراحل مبكرة من مسيرتيهما في درجات أدنى في فرنسا.

وقال محرز عن ذلك: «دائما كانت لدي طموحات كثيرة. واعتقدت دوما أنني سأتمكن من هز الشباك في دور الثمانية والدور قبل النهائي بدوري الأبطال».