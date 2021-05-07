شكرا لقرائتكم خبر عن «يويفا» يكافئ رياض محرز على تألقه بجولة نصف نهائي الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم الجمعة، عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في جولة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لموقع يويفا، فإن الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، حصد الجائزة، عقب إحراز هدفي فوز فريقه على باريس سان جيرمان.

وسجل محرز ثنائية فريقه في شباك سان جيرمان بملعب الاتحاد، بعد أن ساهم أيضًا بتسجيل هدف الفوز لفريقه في مباراة الذهاب بحديقة الأمراء.

وتنافس محرز على الجائزة، مع كل من:

- نجولو كانتي، لاعب وسط تشيلسي، بعد أن سيطر على وسط الملعب أثناء فوز فريقه على ريال مدريد (2-0).

- روبن دياز، مدافع مانشستر سيتي، الذي حافظ على نظافة الشباك في فوز فريقه على باريس سان جيرمان بنتيجة (2-0).

- كاي هافيرتز، نجم تشيلسي، الذي بذل جهدًا هجوميًا كبيرًا في فوز فريقه على ريال مدريد (2-0).