شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يقلل من حظوظ ليفربول في التأهل لدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قلل يورجن كلوب، مدرب ليفربول، من فرص فريقه في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي للدوري الإنجليزي، مشيرا إلى أن الفوز بالمباريات الخمس المتبقية قد لا يكون كافيا لضمان التأهل لدوري الأبطال.

وفاز ليفربول بلقب الدوري الموسم الماضي، لكنه واجه إصابات وتراجع مستواه هذا الموسم، ليحتل المركز السابع حاليا متأخرا بـ7 نقاط عن المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ضيفه ساوثهامبتون، السبت: «لست واثقا من فرصتنا في إنهاء الموسم في المربع الذهبي، لكننا سنحاول جاهدين لتحقيق هذا الهدف».

وأقر كلوب بأن فريقه وجد صعوبة في التعامل مع إصابات خطيرة للاعبين بارزين، مثل فيرجيل فان دايك وجو جوميز وجويل ماتيب وجوردان هندرسون ضمن آخرين.

وأضاف: «ربما يعتقد الناس أننا نختلق الأعذار لكننا فقدنا جهود خط الدفاع كاملا. لعب الفريق بساق مكسورة. يمكنك أن تعرج لكن بعد أن تحول لاعبو الوسط لأداء دور المدافعين وتعرض العمود الفقري للفريق للكسر، أصبح تجاوز هذا الوضع صعبا جدا».