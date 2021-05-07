شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى: «سقفت للنني لحظة تنازله عن شارة الكابتن لمحمد صلاح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طارق مصطفى المدرب العام لمنتخب مصر أنه تفاجأ في أرض الملعب بقرار محمد الننى لاعب وسط آرسنال الإنجليزى بتخليه عن شارة كابتن الفراعنة لمحمد صلاح.

وقال طارق مصطفى في تصريحات إذاعية: «كنت في الملعب وقتها واتفاجئت بلقطة محمد الننى، وقومت سقفت لأنها لقطة تلقائية دون ترتيب وكشفت عن النوايا الحلوة في المنتخب».

وأكمل مدرب منتخب مصر: «نعمل كلنا بقلب رجل واحد لمصلحة منتخب مصر، وبعض الناس سابت كل الأحداث وركزت في الشارة والحمد لله الموضوع انتهى بشكل جميل ولقطة تحدث عنها الجميع».

ويضيف طارق مصطفى: «يجب أن ننظر لكل المنتخبات العربية سنرى أن الكابتن فيها هو اللاعب المحترف، والعلاقة بين كل اللاعبين في صفوف منتخب مصر رائعة ولا توجد ضغائن مطلقاً وكذلك بين أفراد الجهاز الفني، وظهر ذلك جلياً في النتائج التي تحققت».

وتابع: «الفترة الجاية سيكون في مدرب مصري سيعمل في الدوري المغربى بترشيح منى بعد عملى هناك فترة طويلة وأتمنى له التوفيق».