شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الغندور: قعدات العرب سر أزمة التحكيم.. وتصريحات عبدالحفيظ وجريشة مهزلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الأسبق، أن التاريخ يؤكد أنه ليس هناك مباراة تعاد مرة أخرى بناء على شكوى من هذا النادى أو ذاك، مؤكداً أن قعدات العرب سر أزمة التحكيم.

وقال جمال الغندور في تصريحات إذاعية: «قعدات العرب سبب أزمة التحكيم في مصر وهى مرفوضة شكلا وموضوعاً».

ويضيف: «قولت لازم نفتح تحقيق في أزمة سيد عبدالحفيظ وجهاد جريشة ونعلن المخطئ ونتخذ قرارات لمنع تكرار الأزمة لأنها مهزلة».

وأكمل جمال الغندور: «كنت ومازلت أرفض تفاعل الحكام على السوشيال ميديا، وكل عناصر اللعبة تخطئ وليس الحكام فقط، والتاريخ بيقول مفيش مباراة هتتعاد مرة ثانية، ونفسى أشوف حد طالع يشيد بالتحكيم ويقول اتحسبلى قرار وهو مظبوط».

وعن لقاء القمة، قال جمال الغندور: «محمود البنا وجهاد جريشة ومحمد معروف ومحمد الحنفى خرجوا من حسابات إدارة القمة لكونهم أداروا مباريات أخيرة للأهلى والزمالك، وبذلك يتبقى محمد عادل وإبراهيم نور الدين وأمين عمر وأحمد الغندور وأي حكم فيها قادر على إدارة القمة».

وتابع: «نصيحتى لحكم القمة، أيًا كان، حافظ على إنجاز طاقم محمود البنا، والمباراة سهلة مفيهاش ضغوط وهى أسهل مباراة جوه الملعب، شيل الضغوط ومتخافش مفيش جمهور، واستخدم الفار وفقًا للبروتوكول، ولا تذهب كثيرًا له في كل لعبة».