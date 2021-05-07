شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب سلة الزمالك: إجراءات مشددة للحفاظ على الفريق في رواندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إسلام جمعة طبيب الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك أن بعثة الفريق تخضع لإجراءات مشددة منذ التواجد في القاهرة للاستعداد لبطولة إفريقيا للأندية الأبطال (BAL) وحتى الوصول لرواندا للمشاركة بالبطولة.

وأوضح جمعة في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك أن الفريق خضع لمسحة طبية قبل السفر وفحوصات شاملة وبعد الوصول أمس لرواندا، تم عمل مسحة طبية جديدة في فندق الإقامة للاطمئنان على جميع اللاعبين.

وتابع: «خضعنا لمسحة جديدة بعد الدخول في فقاعة الفندق الطبية الموجودة بها فرق الزمالك بالمجموعة».

وأضاف: «كل لاعب في غرفة منفصلة وتصل له الوجبات في غرفته وتوجد إجراءات طبية مشددة للحفاظ على الجميع».

وتواجد الزمالك في المجموعة الثالثة والتي تضم كلا من دوانس السنغالي وفيرافيارو مابوتو الموزمبيقي والبترول الجزائري.