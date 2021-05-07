في بيان رسمي.. الأهلي: اتحاد الكرة اعترف بالأخطاء التحكيمية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا بعد نهاية الاجتماع الذي عٌقدَ اليوم الجمعة برئاسة محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة والذي كان قد وجه الدعوة له يوم الأربعاء الماضي.

وكان مسؤولو النادي الأهلي قد عبروا عن غضبهم خلال الأيام الماضية بسبب الأخطاء التحكيمية في مباريات الدوري وهو ما دفع الإدارة إلى توجيه خطاب لاتحاد الكرة من أجل استقدام حكام أجانب من التصنيف الأول لمبارياته المقبلة بالدوري.

وبعد نهاية الاجتماع الذي جرى اليوم الجمعة أكد النادي الأهلي أن المجلس يقدر الظروف الاستثنائية والنقاط الإيجابية التي جاءت في رد اتحاد الكرة والتي اعترف فيها مسؤولو الجبلاية بالأخطاء التحكيمية الواضحة.

ونشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي بيانًا جاء كالآتي:

فإن المجلس يقدر الظروف الاستثنائية والنقاط الإيجابية التي جاءت في رد اتحاد الكرة.

منها اعترافه بوجود أخطاء تحكيمية واضحة، يراها غير متعمدة، ولم يكن القصد منها إلحاق الضرر بفريق الأهلي، ويبذل الاتحاد قصارى جهده لعلاج هذه الأخطاء. وأنه يتطلع لدعم ومساندة النادي الأهلي للتحكيم المصري الذي وضع الاتحاد تطويره في أولوية اهتماماته.

ولأنه سبق أن أكد النادي كثيرًا على ثقته الكبيرة في التحكيم المصري، وقام بمخاطبة اتحاد الكرة عدة مرات على مدار الشهور الخمسة الماضية بشأن ذات الأخطاء، والتي دفعت بعض الأندية مؤخرًا للمطالبة بإعادة مبارياتها.

وتلقى النادي وعدًا بتطوير منظومة التحكيم. لكن تزال الأخطاء المؤثرة في نتائج المباريات تتكرر بحق فريق الأهلي.

بل ونالت من معنويات اللاعبين والجهاز الفني والجماهير لحساسية المنافسة.

ولأن فريق الأهلي هو الوحيد الذي يشارك في خمس بطولات في الموسم الحالي. ويؤدي الفريق مبارياته بشكل مضغوط «مباراة كل 72 ساعة».

ويتعرض لاعبوه لإرهاق بدني وذهني غير مسبوق، في ظل ضغوط جماهيرية تطالب ــ ومعها كل الحق ــ بنتائج إيجابية على كل المستويات.

فإن النادي الأهلي يتمسك بطلبه المشروع بإسناد مبارياته القادمة لحكام أجانب من التصنيف الأول. ووفقًا للائحة التي تفرض الالتزام بتقديم الطلب قبل موعد المباراة بـ 15 يومًا.

لذا يؤكد النادي على طلبه المرسل لاتحاد الكرة بتاريخ 4ـ5ـ2021 .

وسوف يقوم بإرسال شيك بالمبلغ المطلوب قبل الموعد المشار إليه.. لاسيما وأن الظروف الاستثنائية التي تسود العالم حاليًا لم تمنع انتقالات الفرق الرياضية والحكام بين الدول للمشاركة في المسابقات المختلفة..