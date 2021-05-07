بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي والتعاون في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والتعاون في الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، ضمن أهم مباريات الجمعة 7-5-2021.

يستقبل فريق التعاون نظيره الاهلي على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة بريدة، في مباراة مؤجلة ضمن الجولة 26 الدوري السعودي.

وسيبحث الفريقين عن استعادة نغمة الانتصارات، حيث خسر التعاون في آخر مباراة خاضها في الدوري السعودي أمام نادي الفتح، بينما لم يعرف النادي الاهلي طعم الانتصار في آخر 8 مباريات.

وخسر الاهلي في 6 مباريات متتالية بالدوري السعودي، ما جعله يتراجع بشكل كبير في جدول الترتيب، وأصبح في المركز التاسع برصيد 35 نقطة، جمعها من 10 انتصارات، و5 تعادلات، بينما هُزم في 10 مباريات بشكلٍ عام منذ بداية الموسم.

وسيدخل الاهلي مباراة التعاون مفتقدًا خدمات نجمه الأول “عمر السومة” بعد تعرضه لإصابة على مستوى العضلة الخلفية اثناء مشاركته امام استقلال طهران ضمن الجولة الخامسة من دوري ابطال اسيا، كما سيغيب الحارس محمد العويس بعد إصابته بكدمة في قبضة يده، أمس اثناء استعدادات الفريق الأخيرة.

في المقابل، يتواجد نادي التعاون في المركز الرابع وفي رصيده 41 نقطة، ويفصله 5 نقاط عن صاحب المركز الثالث “الاتحاد”، و7 نقاط عن الثاني والمتصدر “الشباب والهلال” على الترتيب.

وتواجه الاهلي والتعاون في 21 مباراة بالدوري السعودي للمحترفين، فاز الراقي في 8 مناسبات، مقابل 5 انتصارات لصالح سكري القصيم، بينما سيطر التعادل على 8 مباريات.

وتنقل مباراة الاهلي والتعاون على قناة السعودية الرياضية 2، بصوت المعلق الرياضي السعودي “عبدالله الحربي”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 18:50 بتوقيت جرينتش، 20:50 بتوقيت مصر، 21:50 بتوقيت السعودية.