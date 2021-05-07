بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، ضمن أهم مباريات الجمعة 7-5-2021.

يستقبل استاد الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، مواجهة نارية وحاسمة بين الهلال والشباب، ضمن الجولة 26 من الدوري السعودي، بعد غياب دام لأكثر من 35 يومًا.

وانشغل الهلال خلال الفترة الماضية بخوض منافسات دور المجموعات من دوري ابطال اسيا 2021، ونجح في التأهل إلى دور 16 كأفضل الفرق الحاصلة على المركز الثاني.

وأقال فريق الهلال المدرب روجيرو ميكالي، وسيقود الفريق في مواجهة الشباب اليوم بشكل مؤقت “عبداللطيف الحسيني”، بدلًا من المدير الفني الجديد “جوزيه مورايس” بسبب عدم إنقضاء فترة الحجر الصحي.

ويتصدر نادي الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي، وبفارق الأهداف عن الشباب، حيث يمتلك الفريقين 48 نقطة في رصيد كل منهما.

وتتشابه أرقام الهلال مع الشباب بخلاف الأهداف، حيث حقق الفريقين 14 انتصار، و6 تعادلات، وتلقى كل منهما الخسارة في 5 مناسبات.

ويمتلك نادي الشباب أقوى خط هجوم في مسابقة الدوي السعودي حتى الآن، حيث سجل لاعبوه 51 هدفًا، في المقابل يعتبر دفاع نادي الهلال هو الأقوى بتلقيه 22 هدفًا.

والتقى الهلال والشباب في 25 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين، فاز الزعيم في 14 لقاء، مقابل 4 انتصارات فقط لصالح الليث الأبيض، بينما سيطر التعادل على 7 مناسبات.

وتنقل مباراة الهلال والشباب اليوم، على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق الرياضي السعودي “فهد العتيبي”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 18:40 بتوقيت جرينتش، 20:40 بتوقيت مصر، 21:40 بتوقيت السعودية.