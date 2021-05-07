بث مباشر | مشاهدة مباراة الشارقة وعجمان في الدوري الاماراتي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الشارقة وعجمان في الدوري الاماراتي، في إحدى مباريات اليوم الجمعة 7-5-2021.

يحل فريق الشارقة ضيفًا ثقيلًا على عجمان في استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، ضمن الجولة 25، من الدوري الاماراتي “دوري الخليج العربي الاماراتي”.

وسيبحث نادي الشارقة عن تحقيق الفوز الثاني على التوالي، لمواصلة المنافسة على استعادة صدارة ترتيب الدوري الاماراتي، التي فقدها لصالح الجزيرة بعد تعثره في 8 مباريات.

وبفوز الشارقة على نادي حتا في الجولة الماضية، أصبح الفارق مع المتصدر “الجزيرة” 6 نقاط، بعدما وقع الأخير في فخ التعادل أمام عجمان، و5 نقاط عن صاحب المركز الثاني بني ياس المتعادل هو الآخر مع شباب الاهلي دبي.

ويتواجد الشارقة في المركز الثالث بجدول الترتيب وفي رصيده 45 نقطة، جمعها من 13 انتصار، و6 تعادلات، بينما خسر في 5 مباريات، وسجل لاعبوه 45 هدفًا، واستقبلت شباكه 28.

في المقابل، ما زال نادي عجمان يترنح على حافة منطقة الهبوط في ظل إمتلاك نادي الفجيرة لمباراة مؤجلة مع نادي الوحدة.

ويقبع نادي عجمان في المركز 12 وفي رصيده 15 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن أولى مراكز منطقة الهبوط التي يتواجد فيها فريق الفجيرة.

وتنقل مباراة الشارقة والفجيرة على قناة أبو ظبي الرياضية بصوت المعلق “عامر عبد الله”، كما تذاع على قناة دبي الرياضية بصوت المعلق “أحمد الجراح”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت الامارات.