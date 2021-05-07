شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: سعيد باكتمال الصفوف.. ووجود شيكابالا في التشكيل الأساسي طبيعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بالتزام اللاعبين بالتعليمات التي منحها الجهاز الفني لهم قبل مباراة سموحة السكندري التي أقيمت مساء الخميس، بشأن تفادي الحصول على الكروت الصفراء التي كانت ستؤثر على غياب بعض اللاعبين قبل مباراة الأهلي المقبلة.

وقال كارتيرون في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك: «من الجيد أننا سنلعب القمة دون غياب أي من العناصر الأساسية، سنستعد للمباراة بكامل تركيزنا الفني».

كما أعرب كارتيرون عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على سموحة، وأكد أن الفوز جاء على حساب فريق قوي لم يخسر إلا مباراة واحدة قبل تلك المباراة وكان لدى الزمالك أكثر من فرصة لمضاعفة النتيجة لكن كان هناك سوء توفيق.

وتابع: «ركزنا على عدم تكرار ما حدث أمام المقاولون بعدم اهتزاز شباكنا بأي أهداف لتفادي التعادل، التغييرات المتتالية كانت بسبب الوقت المستقطع وكنت أريد إجراء تغيير خامس بنزول محمد عبدالشافي ومن خلفه فتوح لغلق الجبهة اليسرى».

كما أعرب المدير الفني عن سعادته بالحمية والروح القتالية بين اللاعبين وهو الأمر الذي يصنع الطريق للبطولات.

واختتم المدير الفني تصريحاته بالتأكيد على أن شيكابالا أدى المباراة الماضية بصورة جيدة وكان طبيعيًا أن يبدأ بالتشكيل الأساسي في المباراة، مشيرا إلى أن وجود أوباما على مقاعد البدلاء لا يقلل منه في شيء، كما أنه شارك في المباراة وظهر بصورة طيبة.