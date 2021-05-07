شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعدل موعد مران الزمالك استعدادًا للقمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية غدا السبت في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويدخل الفريق معسكرا مغلقا عقب انتهاء مران الغد، استعدادا للقاء الأهلي.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي يوم الإثنين المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد ٤٤ نقطة.

كشف عضو باللجنة المؤقتة بنادي الزمالك - رفض ذكر اسمه - أن عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول يحصل على 1.2 مليون جنيه في الموسم الواحد.

ولفت إلى أن اللجنة تسعى لزيادة عقد اللاعب بنهاية الموسم الجاري في حال تمديد عقده مع القلعة البيضاء.

وأكد المصدر أن اللجنة تواجه أزمة في الفارق الكبير بين عقود اللاعبين، لكن اللجنة اتفقت مع اللاعب على رفع عقده إلى الفئة الأولى خلال الفترة المقبلة.