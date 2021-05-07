شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات إضافية لـ«عبدالشافي» استعدادًا للقمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض محمد عبدالشافي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات إضافية بعد مران اليوم الجمعة.

وأدى عبد الشافي بعض التدريبات البدنية، تحت إشراف فرناندو مدرب الأحمال بالفريق.

ويستعد الفريق لمواجهة الأهلي، في المباراة المقرر لها يوم الإثنين المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد ٤٤ نقطة.

كشف عضو باللجنة المؤقتة بنادي الزمالك - رفض ذكر اسمه - أن عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول يحصل على 1.2 مليون جنيه في الموسم الواحد.

ولفت إلى أن اللجنة تسعى لزيادة عقد اللاعب بنهاية الموسم الجاري في حال تمديد عقده مع القلعة البيضاء.

وأكد المصدر أن اللجنة تواجه أزمة في الفارق الكبير بين عقود اللاعبين، لكن اللجنة اتفقت مع اللاعب على رفع عقده إلى الفئة الأولى خلال الفترة المقبلة.