شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك اليوم: إمام عاشور وأحمد عيد يشاركان في التدريبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك الثنائي إمام عاشور وأحمد عيد لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في مران الفريق اليوم الجمعة.

وتواجد الثنائي في التدريبات الجماعية بعد مشاركتهما في مباراة ودية لفريق الأمل أمام سرس الليان.

وشهد مران الفريق مشاركة لاعبي فريق الشباب أسامة فيصل، وحسام عبد المجيد، وحسام أشرف، وحسين فيصل، وحمدي علاء، ويوسف أسامة، وأحمد نادر، والسيد عطية، ومحمد قنديل.

ويستعد الفريق لمواجهة الأهلي، في المباراة المقرر لها يوم الإثنين المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد ٤٤ نقطة.

من ناحية أخرى، كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك - رفض ذكر اسمه - أن فرجاني ساسي لاعب الوسط المدافع بالفريق الكروي الأول طلب 60 مليون جنيه في الموسم الواحد لتمديد عقده مع القلعة البيضاء، لافتا إلى صعوبة الموافقة على طلبه، خوفًا من إحداث فتنة داخل الفريق.

وشدد المصدر على أن اللاعب يمتلك عروضًا أخرى محلية من نادي بيراميدز وآخر من نادي الدحيل القطري.

وشدد المصدر على أن اللاعب يرغب في الحصول على مستحقاته المتأخرة عن الموسم الماضي قبل عقد جلسة التجديد.