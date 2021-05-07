شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك اليوم: عبدالمقصود يجتمع مع أوباما استعدادًا للقمة.. وجمعة يواصل التأهيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد أحمد عبد المقصود المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع يوسف أوباما خلال مران اليوم الجمعة.

ووجه عبد المقصود بعض التعليمات للاعب من أجل تنفيذها في المباريات القادمة.

بينما واصل عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي المخصص له من قبل الجهاز الطبي للفريق.

وخاض جمعة بعض التدريبات التأهيلية والعلاجية في صالة الجيمانزيوم تحت إشراف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق.

ويعاني عبدالله جمعة من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

ويستعد الفريق لمواجهة الأهلي، في المباراة المقرر لها يوم الإثنين المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد ٤٤ نقطة.

من ناجية أخرى، كشف عضو باللجنة المؤقتة بنادي الزمالك - رفض ذكر اسمه - أن عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول يحصل على 1.2 مليون جنيه في الموسم الواحد.

ولفت إلى أن اللجنة تسعى لزيادة عقد اللاعب بنهاية الموسم الجاري في حال تمديد عقده مع القلعة البيضاء.

وأكد المصدر أن اللجنة تواجه أزمة في الفارق الكبير بين عقود اللاعبين، لكن اللجنة اتفقت مع اللاعب على رفع عقده إلى الفئة الأولى خلال الفترة المقبلة.