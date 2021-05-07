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طارق مصطفى: لعبت حارس مرمى ضد الأهلي.. وزعلان من زيدان

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى طارق مصطفى المدرب العام لمنتخب مصر، أن محمد شريف منافس قوى لمصطفى محمد في هجوم منتخب مصر.

وقال طارق مصطفى، في تصريحات إذاعية: «محمد شريف منافس قوى لمصطفى محمد في هجوم المنتخب، ولكل واحد فيهم استايل لعب مختلف، وكوكا كان مصاب في المعسكر الأخير والجهاز الطبي بلغنا بذلك».

وأكمل مدرب منتخب مصر: «على معلول لاعب تكتيكى رائع فارق كتير مع الأهلى وغيابه مؤثر ودايما الأهلى طول عمره محظوظ في الظهير الأيسر».

وتابع: «شاركت في كل مراكز الملعب حتى حراسة المرمى وشاركت حارساً للمرمى أمام الأهلى في كأس مصر».

ويضيف طارق مصطفى: «أتابع كل دوريات أوروبا والعالم العربى لأنها أكثر من الشهادات، تكسب أي مدرب خبرة رائعة».

وأردف: «زعلان من زيدان في لأنه مستمر على طريقة لعب واحدة في مباريات عديدة».

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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