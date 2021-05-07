شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يتدخل لإقناع عمر كمال عبدالواحد بتجديد تعاقده مع المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر على ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، التدخل لإقناع عمر كمال عبدالواحد، جناح الفريق، بتجديد تعاقده مع النادي البورسعيدي والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ويرفض عمر كمال عبدالواحد تجديد تعاقده مع النادي المصري، بسبب ضعف المقابل المادي المعروض عليه، حيث يرغب اللاعب في الحصول على 3 ملايين جنيه في الموسم.

وعلمت «المصري اليوم» أن على ماهر استغل علاقته القوية باللاعب، وتحدث معه لإقناعه بتخفيض مطالبه المالية وتجديد تعاقده مع النادي المصري، خاصة أنه من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها في تشكيل الفريق.

وأكد عمر للمدير الفني أنه سيحسم قراره النهائي خلال الأيام القلية المقبلة، بعد التشاور مع والده ووكيل أعماله.

ويقدم عمر كمال عبدالواحد مستوى مميزًا للغاية مع فريق المصري هذا الموسم، حيث نجح في إحراز 10 أهداف في 20 مباراة لعبها مع الفريق في مسابقة الدوري، وهو ما جعله محط أنظار العديد من الأندية المحلية، على رأسها الزمالك.