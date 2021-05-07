شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك اليوم: تدريبات تأهيلية تحت إشراف كارتيرون.. وبدنية مع فرناندو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعض التدريبات التأهيلية في مران اليوم الجمعة.

وقام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، بالإشراف على هذه الفقرة.

فيما خاض بعض اللاعبين تدريبات بدنية قوية تحت إشراف الثنائي فرناندو وأحمد عصمت.

ويرغب الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون في رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين قبل اللقاءات القادمة.

ويستعد الفريق لمواجهة الأهلي، في المباراة المقرر لها يوم الإثنين المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد ٤٤ نقطة.

من ناجية أخرى، كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك - رفض ذكر اسمه - أن فرجاني ساسي لاعب الوسط المدافع بالفريق الكروي الأول طلب 60 مليون جنيه في الموسم الواحد لتمديد عقده مع القلعة البيضاء، لافتا إلى صعوبة الموافقة على طلبه، خوفًا من إحداث فتنة داخل الفريق.

وشدد المصدر على أن اللاعب يمتلك عروضًا أخرى محلية من نادي بيراميدز وآخر من نادي الدحيل القطري

وشدد المصدر على أن اللاعب يرغب في الحصول على مستحقاته المتأخرة عن الموسم الماضي قبل عقد جلسة التجديد.